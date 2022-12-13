Он подчеркнул, что в ближайшие дни будут освобождены новые населенные пункты.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка Верхнее Водяное. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Пушилин опубликовал видеообращение, в котором рассказал о последних событиях на линии фронта. По его словам, поселок Верхнее Водяное, который находится рядом с Донецком, взяли под контроль российские войска. Он подчеркнул, что в ближайшие дни будут освобождены новые населенные пункты.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили три украинских беспилотника.

Видео: Минобороны России