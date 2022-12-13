Минобороны РФ: российские ПВО сбили три украинских беспилотника

Российские ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Новоселовское и Софиевка (ЛНР). Также российские ПВО перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Суровцевка (ЛНР), Федоровка (ДНР) и Васильевка (Запорожская область).
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ.
Видео: Минобороны России
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