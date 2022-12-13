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Минобороны РФ: российские военные поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ
Сегодня, 14:46
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Минобороны РФ: российские военные поразили склад вооружения и ангар с техникой ВСУ

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Также российские войска поразили ангар с военной техникой.

Вооруженные силы России поразили склад вооружения и ангар с техникой украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад был расположен в районе населенного пункта Красный Лиман (ДНР). Также российские войска поразили ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины в районе Малокатериновки (Запорожская области) и 79 артиллерийских подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, склад
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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