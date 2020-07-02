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Пушилин: в плен сдались уже больше половины украинских боевиков с "Азовстали"

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По его словам, еще не все боевики покинули территорию предприятия.

Украинские военнослужащие с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжают сдаваться в плен. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

По его словам, еще не все боевики покинули территорию предприятия. Пушилин отметил, что на сегодняшний день больше половины военнослужащих сложили оружие и вышли с белым флагом. Он также добавил, что всем нуждающимся оказывают медицинскую помощь.

Ранее в сети появилось видео с жалобами военнослужащих ВСУ на свое командование.

Видео: VK / СОЛОВЬЁВ LIVE

Теги: азовсталь, военнослужащие, глава днр, денис пушилин, плен
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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