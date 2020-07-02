Пушилин: в плен сдались уже больше половины украинских боевиков с "Азовстали"

Украинские военнослужащие с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжают сдаваться в плен. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
По его словам, еще не все боевики покинули территорию предприятия. Пушилин отметил, что на сегодняшний день больше половины военнослужащих сложили оружие и вышли с белым флагом. Он также добавил, что всем нуждающимся оказывают медицинскую помощь.
Ранее в сети появилось видео с жалобами военнослужащих ВСУ на свое командование.
Видео: VK / СОЛОВЬЁВ LIVE
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