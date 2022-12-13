Пушилин сообщил об успехах российских сил в направлении Северска

В ДНР рассказали о намерении освободить Красный Лиман от украинских войск.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских Вооруженных сил в направлении города Северска, расположенного на территории ДНР. По информации от чиновника, этот населенный пункт важен для армии в целях дальнейшего стратегического напступления и освобождения из-под контроля киевского режима Красного Лимана. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе интервью с журналистом Владимиром Соловьевым в ео авторском проекте "Соловьев Live".

Сейчас очень важное направление в плане последующего освобождения Красного Лимана - это, конечно же, Северск и все, что с этим связано. И есть определенные успехи. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Пушилин заявил, что Киев перебрасывает резервы на марьинское направление и в Угледар.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live