Пушилин сообщил об отсутствии угрозы жизни начальника полиции Мариуполя

Жизнь руководителя правоохранительных органов города Мариуполя Михаила Москвина, автомобиль которого взорвали накануне представители спецслужб Украины, в настоящее время находится вне опасности. Об этом в эфире проекта "Соловьев Live" журналисту Владимиру Соловьеву рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Москвин получил контузию, но жив. Его жизни да и здоровью ничего не угрожает.
Денис Пушилин, врио главы ДНР
Денис Пушилин добавил, что мощность взрывного устройства, которое было заложено преступниками под транспортное средство Москвина, составила порядка 400 г в тротиловом эквиваленте. Покушение на убийство было совершено в понедельник 27 марта около 09:30 утра по московскому времени. Начальник полиции находится в нескольких метрах от взорванной машины. В результате пострадавший получил легкую контузию.
Пушилин сообщил, что российские силы практически полностью зачистили промзону в Артемовске.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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