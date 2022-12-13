Пушилин сообщил об отсутствии угрозы жизни начальника полиции Мариуполя

Врио главы ДНР рассказал о состоянии здоровья пострадавшего представителя закона.

Жизнь руководителя правоохранительных органов города Мариуполя Михаила Москвина, автомобиль которого взорвали накануне представители спецслужб Украины, в настоящее время находится вне опасности. Об этом в эфире проекта "Соловьев Live" журналисту Владимиру Соловьеву рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Москвин получил контузию, но жив. Его жизни да и здоровью ничего не угрожает. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Денис Пушилин добавил, что мощность взрывного устройства, которое было заложено преступниками под транспортное средство Москвина, составила порядка 400 г в тротиловом эквиваленте. Покушение на убийство было совершено в понедельник 27 марта около 09:30 утра по московскому времени. Начальник полиции находится в нескольких метрах от взорванной машины. В результате пострадавший получил легкую контузию.

Пушилин сообщил, что российские силы практически полностью зачистили промзону в Артемовске.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live