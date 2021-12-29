Пушилин сообщил о гибели военного в результате удара беспилотника ВСУ

Глава ДНР обвинил Киев в гибели местного военнослужащего.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Донбасса Денис Пушилин сообщил о гибели местного военнослужащего в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-1".Трагедия зафиксирована 1 февраля.

Беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий. Эта информация еще даже в сводку не попала…свои беспилотники Украина запускает, и цели понятны и очевидны, увы, это не только разведка. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт напомнил журналистам о том, что аппараты СММ ОБСЕ, которые должны фиксировать обстановку на линии соприкосновения Донбасса, глушатся за счет средств, которые использует Киев. На прошлой неделе Пушилин рассказал прессе о том, что у властей Украины подготовлено все необходимое для наступательной операции на Донбассе. По его мнению. сейчас ситуация зависит от политического решения или давления со стороны Запада.

В здании районной администрации Донецка нашли взрывное устройство.

Фото и видео: YouTube / Россия-1

