Пушилин рассказал, когда восстановят предприятие "Артемсоль"

Врио главы ДНР рассказали о процессах восстановления в городе Соледар.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, когда власти региона восстановят местное предприятие "Артемсоль". В эфире проекта "Соловьев Live" рассказал о том, что производство будет восстановлено в ближайшее время после того, каквоенные освободят из-под контроля Киева города Артемовска.

"Артемсоль" точно будем восстанавливать, это будет (сделано) в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артемовска. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что соляные шахты города Соледара начали работу в конце XIX века, а его общие запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При Советском Союзе на данном объекте добывалось порядка 40% соли в стране.До начала украинского кризиса продукция предприятия отправлялась в 22 государства. Добыча ресурсов происходит на глубине в 200-300 метров. Под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Специалисты считают, что постоянная температура в подземелье является идеальным местом для хранения запасов. Еще во времена СССР там находились оружейные склады.

Пушилин выразил надежду на освобождение Артемовска в ближайшее время.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live