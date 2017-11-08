Пушилин прокомментировал урегулирование конфликта на Украине

Врио главы ДНР оценил инициативы по достижению мира, которые предлагаются третьими странами.

Временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью "РИА Новостям" о том, что на данном этапе специальной военной операции он не верит в мирное урегулирование конфликта, так как Киев и Запад не показывают никаких предпосылок к этому, даже с учетом инициатив третьих государств-посредников. Говоря о позиции Китая, для ДНР понятны те основы, которые лежат во главе решений Пекина. Также врио главы ДНР одобрил и инициативы африканских стран по установлению мира.

Что касается Ватикана, у меня здесь определенный скепсис с учетом того, какие заявления делались, как выстраивается на разных площадках диалог как с украинским режимом, так и с Россией, и с учетом как минимум неоднозначной позиции к происходящему... Денис Пушилин, врио главы ДНР

По мнению Дениса Пушилина, украинский режим недоговороспособен, что доказали минские соглашения. При этом западные страны остаются главенствующим фактором в разжигании и продолжения регионального конфликта. Они насыщают киевский режим оружием и помогают стране в военном плане. Чиновник уверен в том, что Украина должна быть повержена.

Пушилин пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости