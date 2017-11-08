Пушилин пообещал восстановить завод шампанских вин в Артемовске

Врио главы ДНР рассказал о восстановлении предприятий города.

Завод шампанских вин в городе Артемовске возобновит свою работу после восстановления. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Эксперт заметил, что власти планируют восстановить и другие предприятия.

Часть производственных <...> мощностей сохранилось, поэтому предприятие будет абсолютно точно работать. Понятное дело, что не завтра и не послезавтра, а после того, как и Артемовск будет восстановлен. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Напомним, что с 1991 года Артемовский завод шампанских вин создавал игристые вина под собственными торговыми марками "Артемовское" и "Крым". В 2007 году предприятие изготавливало порядка 25 миллионов бутылок ежегодно. В 2016 году завод был переименован в Artwinery. На сайте компании говорится о том, что производство являлось самым большим в Восточной Европе и единственным на Украине, так как в стране игристые вина создаются классическим методом.

Пушилин рассказал, когда в Артемовск зайдут гражданские службы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости