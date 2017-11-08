Пушилин рассказал, когда в Артемовск зайдут гражданские службы

Врио главы ДНР рассказал о процессе разминирования города.

Гражданские службы, в том числе и администрация, смогут зайти в город Артемовск после того, как противника отодвинут на достаточное расстояние и интенсивные обстрелы прекратятся. Соответствующее заявление в рамках интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности Денис Пушилин. Чиновник пояснил, что в настоящее время силы сконцентированы на разминировании территорий.

Эта работа будет проходить в рамках Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Такой опыт у нас имеется, в том числе в Мариуполе. После того... конечно, туда уже зайдут и гражданские службы. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Эксперт не стал называть конкретные сроки, в которые гражданское население сможет вернуться в Артемовск. Ранее Денис Пушилин подписал указ, согласно которому город вошел в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска.

Врио главы ДНР Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости