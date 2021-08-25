Врио главы ДНР Пушилин выразил надежду на скорое освобождение Марьинки

Эксперт оценил сроки освобождения пригорода Донецка от ВСУ.

После дополнительной переброски чеченских боевых подразделений в Марьинку освобождение этого объекта не затянется. Такое предположение в интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он напомнил, что ему казалось, что Марьинка будет "вот-вот освобождена" после того, что ВС РФ освободили больше половины. Однако там фиксируется достаточной большой укрепленный район противника. Дополнительно ВСУ перебрасывают в Марьинку резервы в личном составе и технике.

И вот, освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, которые ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные, я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться. Денис Пушилин, врио главы ДНР

Российский чиновник добавил, что военнослужащим нужно двигаться дальше и освобождать следующие населенные пункты из-под контроля киевского режима. По мнению Пушилина, важнейшей задачей остается отодвигание противника от города Донецка по всем направлениям. Он надеется на то, что если "не полностью исключить", то минимизировать обстрелы со стороны ВСУ Петровского, Кировского районов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости