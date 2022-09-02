Глава ДНР рассказал о том, что проект Новороссии еще не закрыт.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал "освободить все русские города", которые были основаны во времена Российской империи, и развивались в Советском союзе при поддержке русских людей. Чиновник объяснил, что говорит не только о территории так называемой Новороссии. Такими планами руководитель ДНР поделился с участниками четвертого просветительского марафона всероссийского общества "Знание", который проводится в Луганске.

И это не только территории Новороссии, но и гораздо шире, нам предстоит еще немало сделать. А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним,что в июле текущего года Денис Пушилин уже заявлял, что пришло время "освобождать русские города". В этот перечень он включает Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.

Глава ДНР сообщил о желании других стран помочь в восстановлении Донбасса.

Фото и видео: Вконтакте / Просветительский марафон "Знание" | ЛНР