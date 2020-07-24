Глава ДНР сообщил о желании других стран помочь в восстановлении Донбасса

Денис Пушилин напомнил о готовности стран развивать экономический потенциал Донбасса.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о том, что, признавшие ДНР страны или государства, находящиеся в процессе ее признания, могут принять участие в восстановлении Донбасса. Такой информацией чиновник поделился с участниками четвертого просветительского марафона всероссийского общества "Знание", проходящем в Луганске.

Я думаю, это те страны, которые признали ДНР, или же те страны, которые в процессе признания, такие тоже страны есть, и наше дипломатическое, в том числе, ведомство сейчас в этом плане работает. Есть устремление на участие в восстановлении Донбасса. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что речь идет о многих сферах, а не только о строительной отрасли, о которой говорили представители Северной Кореи (КНДР).

Пушилин сообщил об увеличении темпов выдачи российских паспортов в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Просветительский марафон "Знание" | ЛНР