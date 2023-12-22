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Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента

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Глава ДНР оценил риски в регионе для избирателей.

В ДНР предупредили о попытках Вооруженными силами Украины терактами помешать выборам российского президента в новом регионе страны. Соответствующее заявление губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал в эфире телеканала "Россия-24". Чиновник объявил журналистам, что власти задействовали все службы для того, чтобы этого не допустить. В частности, адреса избирательных участков в ДНР не будут публиковаться. Это решение позволит минимизировать случаи обстрелов и терактов на территории. Силовые структуры готовятся к мероприятиям с учетом существующих рисков.

Это одно из небольших, одно из немногих исключений, отличие от других субъектов РФ... чтобы минимизировать действия возможных противников в плане обстрелов, в плане каких-то терактов и прочего.

Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. ЦИК  решил, что голосование в стране продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: денис пушилин, днр, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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