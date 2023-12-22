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Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

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По его словам, шесть пострадавших остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 21 января. Сообщалось об ударе ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик. В результате обстрела погибли 27 человек. Еще 25 мирных жителей получили ранения. Пушилин отметил, что шесть пострадавших остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Речь идет о жителях района и продавцах, которые находились на рынке в день обстрела.

Ранее Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка.

Видео: Пушилин Д.В.

Теги: глава днр, денис пушилин, донецк, обстрел, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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