По его словам, шесть пострадавших остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 21 января. Сообщалось об ударе ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик. В результате обстрела погибли 27 человек. Еще 25 мирных жителей получили ранения. Пушилин отметил, что шесть пострадавших остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Речь идет о жителях района и продавцах, которые находились на рынке в день обстрела.

Ранее Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка.

Видео: Пушилин Д.В.