Пушилин оценил расстояние, на котором ВСУ находятся от Донецка

Глава ДНР оценил ситуацию на СВО.

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день находятся в 16 километрах от города Донецка в сторону населенного пункта Авдеевка, а также 33 километрах - в сторону Марьинки. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин, говоря об оперативной обстановки по донецкому направлению в зоне проведения специальной военной операции.

Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 километров, если брать, вот сейчас от Марьинки отодвинули, от центра Донецка, наверное, где-то 32-33 километра. Вот такие сейчас расстояния. Денис Пушилин, глава ДНР

Российский чиновник из нового региона страны заметил, что говорить о победе пока что рано. Денис пушилин призвал не спекулировать граждан на этой теме. Он добавил, что бойцы продолжают совершать подвиги, однако противник по-прежнему обладает снарядами и личным составом, позволяющим ему удерживать под контролем некоторые объекты. В ДНР считают, что "переломного" момента на фронте еще не произошло.

Пушилин призвал поставить точку в процессе демилитаризации и денацификации Украины.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live