Глава республики подчеркнул, что не надо "ставить запятую".

Глава ДНР Денис Пушилин призвал поставить точку в процессе демилитаризации и денацификации Украины. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Пушилин отметил, что в Донецком национальном университете работает центр этнополитической реабилитации, который четко должен сформулировать, что такое денацификация. По его словам, это очень серьезная работа, которая опирается на опыт предыдущих лет. Глава республики подчеркнул, что не надо "ставить запятую". Он напомнил, что после Великой Отечественной войны "отпускали на свободу пособников фашистов".

Эта ситуация выстрелила аж в 2014 году. Поэтому здесь нужно поставить точку, а как это должно быть реализовано – над этим предстоит поработать. Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин заявил, что Запад будет дожимать ситуацию с Украиной до конца.

Видео: Telegram / РИА Новости