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Пушилин: Запад будет дожимать ситуацию с Украиной до конца

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По его словам, США и их союзники сделают все, чтобы затянуть конфликт.

Запад будет дожимать ситуацию с Украиной до конца. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью "РИА Новости".

По его словам, США и их союзники сделают все, чтобы затянуть конфликт. Он подчеркнул, что Западу безразлична судьба украинцев. Также Пушилин отметил, что не стоит питать иллюзий о возможном прекращении помощи Киеву.

Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются.

Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин заявил, что противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: денис пушилин, днр, запад, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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