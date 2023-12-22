Пушилин: Запад будет дожимать ситуацию с Украиной до конца

Запад будет дожимать ситуацию с Украиной до конца. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью "РИА Новости".
По его словам, США и их союзники сделают все, чтобы затянуть конфликт. Он подчеркнул, что Западу безразлична судьба украинцев. Также Пушилин отметил, что не стоит питать иллюзий о возможном прекращении помощи Киеву.
Им же все равно на Украину, абсолютно глубоко безразлично, что будет с украинцами. У них есть свои интересы, и они ими руководствуются.
Денис Пушилин, глава ДНР
Ранее Пушилин заявил, что противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР.
Видео: Telegram / РИА Новости
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