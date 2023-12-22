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Пушилин: противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР

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Он отметил, что это расстояние зависит от оружия, которое Украина получает сейчас и в будущем.

Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР для прекращения ударов по региону. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью "РИА Новости".

По его словам, отодвигать противника нужно не только от Донецка, но и от других населенных пунктов. Пушилин отметил, что это расстояние зависит от оружия, которое Украина получает сейчас и в будущем.

Нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР– после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов.

Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников Зеленского неважны.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: боевые действия, денис пушилин, днр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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