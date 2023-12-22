Пушилин: противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР

Он отметил, что это расстояние зависит от оружия, которое Украина получает сейчас и в будущем.

Противника нужно отодвинуть на должное расстояние от ДНР для прекращения ударов по региону. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью "РИА Новости".

По его словам, отодвигать противника нужно не только от Донецка, но и от других населенных пунктов. Пушилин отметил, что это расстояние зависит от оружия, которое Украина получает сейчас и в будущем.

Нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР– после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов. Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников Зеленского неважны.

Видео: Telegram / РИА Новости