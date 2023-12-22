Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников Зеленского неважны

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".
По его словам, Украина потеряла свою субъектность. Он подчеркнул, что не имеет значения, будет ли президентом Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Алексей Арестович* или кто-то другой.
Они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад.
Денис Пушилин, глава ДНР
Ранее Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев.
Фото: Telegram / РИА Новости
* – внесен в перечень террористов и экстремистов
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