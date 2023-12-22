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Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников Зеленского неважны
Сегодня, 14:05
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Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников Зеленского неважны

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По его словам, Украина потеряла свою субъектность.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, Украина потеряла свою субъектность. Он подчеркнул, что не имеет значения, будет ли президентом Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Алексей Арестович* или кто-то другой.

Они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад.

Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев.

Фото: Telegram / РИА Новости

* – внесен в перечень террористов и экстремистов

Теги: владимир зеленский, денис пушилин, днр, преемники, президент украины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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