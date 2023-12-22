Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников Зеленского неважны

По его словам, Украина потеряла свою субъектность.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского неважны. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, Украина потеряла свою субъектность. Он подчеркнул, что не имеет значения, будет ли президентом Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Алексей Арестович* или кто-то другой.

Они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад. Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев.

Фото: Telegram / РИА Новости

* – внесен в перечень террористов и экстремистов