Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".
По его словам, эти города являются русскими. Пушилин отметил, что Одесса была основана императрицей Екатериной II в 1794 году. Он также заявил, что земли Николаевской области были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства.
Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены.
Денис Пушилин, глава ДНР
Ранее Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в ДНР.
Видео: Telegram / РИА Новости
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