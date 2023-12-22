По его словам, эти города являются русскими.

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По его словам, эти города являются русскими. Пушилин отметил, что Одесса была основана императрицей Екатериной II в 1794 году. Он также заявил, что земли Николаевской области были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства.

Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены. Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в ДНР.

Видео: Telegram / РИА Новости