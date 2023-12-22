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Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в ДНР

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Он подчеркнул, что есть механизмы, как бороться со спекулянтами.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о борьбе со спекулянтами в республике. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам Пушилина, власти ДНР борются с людьми, которые завышают цены в республике. Он подчеркнул, что есть механизмы, как бороться со спекулянтами. Также глава ДНР отметил, что в регионе цены стали выше, чем в Ростовской области.

Поэтому здесь работают наши ведомства профильные, и у нас есть уже заведенные дела.

Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: денис пушилин, днр, спекулянты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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