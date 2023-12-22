Пушилин: ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку

По его словам, Россия отвечает очень жестко, но наносит удары только по военным объектам.

Вооруженные силы Украины перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью "РИА Новости".

По его словам, Россия отвечает очень жестко, но наносит удары только по военным объектам. Пушилин подчеркнул, что ответные действия не должны касаться гражданских.

Мы понимаем, кому мы противостоим, но поступить так, как они – тогда мы потеряем смысл. Денис Пушилин, глава ДНР

Ранее Пушилин прокомментировал обстрелы Донецка в новогоднюю ночь.

Видео: Telegram / РИА Новости