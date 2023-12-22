Денис Пушилин прокомментировал обстрелы Донецка в новогоднюю ночь

Глава ДНР рассказал о количестве жертв и пострадавших в трагедии.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обстрелы административного центра нового российского региона в новогоднюю ночь со стороны Вооруженных сил Украины. Чиновник отметил, что праздник прошел для местных жителей неспокойно. В результате атаке противника на Ворошиловский район города Донецка погибли четыре человека. На данный момент власти знают о 12 пострадавших. Состояние двух пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Специалисты смогли оказать остальным раненым амбулаторную помощь в медицинских учреждениях или в машинах скорой помощи.

Противник ставил перед собой цель нанести как можно больше вреда гражданскому населению, потому что использовал кассетные боеприпасы. Никакой военной целесообразности к нанесению данных ударов - нет. Дени Пушилин, глава ДНР

По мнению российского представителя, ранее руководство ДНР приняло правильное решение о том, что не следует на время СВО устанавливать праздничную ель, чтобы не рисковать здоровьем и безопасностью граждан. Денис Пушилин не исключил, что в противном случае в момент обстрела ВСУ на главной площади города находилось бы гораздо больше людей. Глава региона выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, а также слова поддержки семьям раненых. Он пожелал пострадавшим как можно скорее поправиться.

Денис Пушилин поздравил россиян с Новым годом.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.