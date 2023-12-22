Денис Пушилин поздравил россиян с Новым годом

Глава ДНР записал видеопоздравление с праздником в окружении бойцов СВО.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравил соотечественников с Новым годом. Российский чиновник пожелал в 2024 году мира. Он заметил, что говорит о не простом мире, а о победном. Спикер заметил, что регион надеется, чтобы те бойцы, которые не жалея собственных жизней защищают Родину, будущее страны, своих жен и матерей, а также освобождают русские земли, дошли до конца регионального конфликта целыми и невредимыми. Власти ДНР рассчитывают, что Россия сможет стать сильнее и могущественнее, а мечты людей сбудутся. Денис Пушилин заметил, что от себя лично и от военнослужащих хочет пожелать, чтобы в каждой семье царили благополучие и любовь.

Уважаемые друзья, я думаю, что все согласятся с тем, что сейчас в России самыми важными людьми являются военнослужащие. Это те бойцы, которые сейчас с оружием в руках защищают интересы страны. Я очень горд тем, что сейчас могу находиться рядом с ними. Денис Пушилин, глава ДНР

Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгородской области с Новым годом.

Фото и видео: Telegram / Пушилин Д.В.