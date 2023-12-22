Глава региона почтил память погибших на СВО и в теракте из-за обстрела ВСУ.

Губернатор Вячеслав Гладков поздравил жителей Белгородской области с Новым годом. По словам российского чиновника, речь идет о таком празднике, который всегда был самым светлым, добрым и ожидаемым для каждой семьи. Однако на конец 2023 года враг нанес удар и произошла трагедия, которая отозвалась в сердце каждого человека неизгладимой болью и скорбью. Глава региона уточнил, что погибли дети и взрослые, зафиксировано много разрушений и большое количество раненых пациентов.

В очередной раз увидели, за что сражаются наши парни на передовой, что защищают. Они защищают нашу страну, свободу. А наша белгородская земля, как и несколько столетий подряд стоит на защите российской земли. Мы скорбим о тех, кого с нами нет. Мы их никогда не забудем. Но мы сделаем все, чтобы победа была с нами. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Вячемлав Гладков заметил, что он гордится тем мужеством, которое проявляет каждый житель области, находясь на своем рабочем посту: самооброна, врачи, медсестры, волонтеры, сотрудники полиции, Росгвардии, военнослужащие, работники сельскохозяйственных предприятий и металлургических компаний. По словам губернатора, каждый житель области - герой, который не выпячивается, но отдает себя полностью, без остатка для служения стране, без пафоса. Также чиновник напомнил местным жителям о том, что Белгородская область всегда была и останется одним из самых развитых регионов. Он дал обещание, что власти сделают все необходимое для того, чтобы этот флаг никогда не опустился.

Собянин поздравил москвичей с Новым годом.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков