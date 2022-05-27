Пушилин: предприятия, выделявшие деньги нацбатам, перейдут в собственность ДНР

По каждому предприятию будет проведена индивидуальная работа.

Предприятия, выделявшие деньги украинским националистическим батальонам, перейдут в собственность ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью "РИА Новости"

По его словам, по каждому предприятию будет проведена индивидуальная работа, в которой примут участие местные правоохранительные органы. Пушилин отметил, что будет приравнивать к геноциду граждан ДНР те компании, у которых будет обнаружено прямое финансирование нацбатов.

Ранее Пушилин заявил о причастности украинских военных к пыткам.

Видео: РИА Новости