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Пушилин: предприятия, выделявшие деньги нацбатам, перейдут в собственность ДНР

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По каждому предприятию будет проведена индивидуальная работа.

Предприятия, выделявшие деньги украинским националистическим батальонам, перейдут в собственность ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в интервью "РИА Новости"

По его словам, по каждому предприятию будет проведена индивидуальная работа, в которой примут участие местные правоохранительные органы. Пушилин отметил, что будет приравнивать к геноциду граждан ДНР те компании, у которых будет обнаружено прямое финансирование нацбатов.

Ранее Пушилин заявил о причастности украинских военных к пыткам.

Видео: РИА Новости

Теги: денис пушилин, днр, националистические батальоны, предприятия, финансы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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