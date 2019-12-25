Глава ДНР выступил с требованием к Киеву.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин потребовал от украинских войск покинуть территорию ДНР. Такое заявление чиновник сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". По мнению гостя программы, ВСУ также должны вывезти из региона собственную технику и вооружение.

Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним о том, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не будет рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик об отводе войск с подконтрольных властям Украины территорий на Донбассе. Политик заметил, что не общается "с ними", а правительство вообще не понимает, кто это такие - представители ДНР и ЛНР.

Пушилин: границы ДНР и ЛНР останутся в пределах Донецкой и Луганской областей.

Фото и видео: YouTube / Соловьёв LIVE