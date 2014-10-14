Пушилин: границы ДНР и ЛНР останутся в пределах Донецкой и Луганской областей

На Донбассе не исключают войны с Киевом.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что границы ДНР и ЛНР останутся в пределах Донецкой и Луганской областей на 2014 год. такое заявление чиновник сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

Я могу пока сказать об этом коротко. В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт считает, что в настоящее время киевский режим может пойти по любому из путей, даже отдать приказ о начале полномасштабных боевых действий на Донбассе.

Пушилин назвал восстановлением справедливости признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Фото и видео: YouTube / Россия-1