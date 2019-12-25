Пушилин назвал восстановлением справедливости признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава ДНР рассказал о человеческой поддержке, исходящих от русских людей.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал восстановлением справедливости тот факт, что Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Вы знаете, простая человеческая поддержка. Личное соучастие во всех тех процессах, оно чувствовалось и за кадром. Это то, чего не отнять, наверное, у русского человека. Денис Пушилин, глава ДНР

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Госдума ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

