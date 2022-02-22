Госдума ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве

Стороны намерены строить дружественные государства, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности.

Во вторник, 22 февраля, состоялось пленарное заседание, на котором депутаты Госдумы ратифицировали договор с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Госдума внесла поправки в законы. Они вступят в силу с момента из опубликования. Документы о признании независимости ДНР и ЛНР подписаны президентом РФ Владимиром Путиным и главами республик – Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Тексты договоров идентичны. Стороны намерены строить дружественные государства, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности. Все споры будут урегулированы сторонами в мирном порядке. Документы охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля.

Президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Страны ЕС и США уже осудили это решение и призывают Россию отменить его. Глава Белого дома Джо Байден подписал указ о введении санкций против Донецка и Луганска.

Ранее мы сообщили, что В Румынии сообщили о появлении "нового миропорядка" после признания ДНР и ЛНР.

Видео: Youtube/Россия 24