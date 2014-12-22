В Румынии сообщили о появлении «нового миропорядка» после признания ДНР и ЛНР

Глава румынского военного ведомства подчеркнул, что после решения России признать независимость ДНР и ЛНР последуют экономические санкции. Они повлияют на тех, на кого они будут направлены, а также на экономических партнеров. Это затронет весь мир.

В настоящее время возникает новый мировой порядок, при котором международное право больше не будет соблюдаться. Такое мнение высказал министр национальной обороны Румынии Василе Дынку, комментируя решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Он утверждал, что новый порядок не предполагает соблюдения ни одного из принципов, согласно которым международное право гарантирует общей волей всех государств независимость, территориальную целостность и волю государств выбирать военные союзы и другие формы организации. Глава румынского военного ведомства подчеркнул, что после решения России признать независимость ДНР и ЛНР последуют экономические санкции. Они повлияют на тех, на кого они будут направлены, а также на экономических партнеров. Это затронет весь мир.

Дынку подчеркнул, что в Румынии не ожидают действия НАТО на Украине. Он напомнил о Договоре НАТО и международных законах. Страны альянса не станут нарушать международное право. Однако, фортификация обороны на восточном фланге усилится.

Ранее мы сообщили, что Москва пока не планирует размещать военные базы в Донбассе.

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