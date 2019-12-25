Замглавы МИД Руденко: Москва пока не планирует размещать военные базы в Донбассе

По словам Руденко, такой вариант предусматривается, но речи пока об этом не идет. Он подчеркнул, что "при необходимости" Россия сделает все, что нужно.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва пока не планирует размещение военных баз на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам Руденко, такой вариант предусматривается, но речи пока об этом не идет. Он подчеркнул, что "при необходимости" Россия сделает все, что нужно. Президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Страны ЕС и США уже осудили это решение и призывают Россию отменить его. Глава Белого дома Джо Байден подписал указ о введении санкций против Донецка и Луганска.

Ранее мы сообщили, что Британия 22 февраля введет против РФ пакет санкций.

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