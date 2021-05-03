Пушилин оценил возможность изменения Минских соглашений

Ранее Зеленский заявил, что некоторые пункты Минских соглашений необходимо обновить.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил изменения в Минских соглашениях. Об этом он рассказал РИА новостям.

По словам Пушилина, соответствующие изменения могут закончиться резней на Донбассе. Он отметил, что "ничего нового в этом нет, это еще придумки Петра Порошенко и его команды".

Ранее Пушилин открыто заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика готова к переговорам с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее мы сообщали о том, что Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева.

Видео: Telegram/РИА Новости