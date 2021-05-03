Пушилин готов вести диалог с Зеленским

По его словам, ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что готов вести диалог с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Пушилин отметил, что ДНР готовы не только к диалогу, но и к мирному урегулированию конфликта. По словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, прежде всего в этом заинтересованы граждане республик, которые устали от ситуации, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом.

Зеленский пока никак не прокомментировал соответствующее заявление.

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Видео: Telegram/РИА Новости