Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР

Глава ДНР рассказал о судьбе иностранных наемников в случае, если суд не удовлетворит их апелляцию на меру наказания.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться на территории ДНР. В интервью для ведущего Владимира Соловьева чиновник уточнил, что способ исполнения судебного приговора в отношении иностранных наемников будет предполагать расстрел. Это произойдет в том случае, если апелляцию защиты инстанция не станет удовлетворять.

Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу. Через расстрел. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что еще 9 июня в Донецке к расстрелу приговорены трое плененных в Мариуполе иностранцев. Речь идет о двух подданных Великобритании Шоне Пиннере и Эйдене Аслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Фигуранты расследования признали свою вину в агрессии, направленной на захват власти в ДНР.

Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил в направлении Северска и Соледара.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live