Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил в направлении Северска и Соледара

Денис Пушилин рассказал о работе по продвижению войск на Донбассе.

Глава Донецкой народной республики сообщил о продвижении союзных сил в направлении городов Северск и Соледар. Соответствующей информацией чиновник поделился в эфире проекта "Соловьев live". Денис Пушилин также заметил, что фиксируются успехи в районе Угледара, но там продвижение войск реализуется не так быстро, как этого хотелось бы силам ДНР.

Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил. Что касается направления Угледара, там тоже есть определенные успехи. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт объяснил ведущему Владимиру Соловьеву, что в ДНР принимаются меры для того, чтобы противник не успевал доставлять боевую технику, оружие и боеприпасы для нанесения ударов по городам Донбасса. При этом Денис Пушилин по-прежнему считает ситуацию в регионе напряженной.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live