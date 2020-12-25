  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил в направлении Северска и Соледара
Сегодня, 10:42
195
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил в направлении Северска и Соледара

0 0

Денис Пушилин рассказал о работе по продвижению войск на Донбассе.

Глава Донецкой народной республики сообщил о продвижении союзных сил в направлении городов Северск и Соледар. Соответствующей информацией чиновник поделился в эфире проекта "Соловьев live". Денис Пушилин также заметил, что фиксируются успехи в районе Угледара, но там продвижение войск реализуется не так быстро, как этого хотелось бы силам ДНР.

Что касается Северска, Соледара, в этом направлении продолжают продвигаться подразделения союзных сил. Что касается направления Угледара, там тоже есть определенные успехи.

Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт объяснил ведущему Владимиру Соловьеву, что в ДНР принимаются меры для того, чтобы противник не успевал доставлять боевую технику, оружие и боеприпасы для нанесения ударов по городам Донбасса. При этом Денис Пушилин по-прежнему считает ситуацию в регионе напряженной.

СМИ: над Луганском сбили ракету "Точка-У" или боеприпас для HIMARS.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: денис пушилин, днр, донбасс, северск, соледар, угледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии