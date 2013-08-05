СМИ: над Луганском сбили ракету "Точка-У" или боеприпас для HIMARS

Андрей Марченко объяснил, что речь идет об оружии с возможностью дальней стрельбы.

СМИ: над Луганском сбили, по предварительным данным, ракету "Точка-У". Соответствующее заявление сделали представители местного информационного агентства "Луганскинформцентр". По данным источника, опасный объект находился в районе поселка Юбилейный, входящего в состав города. С места событий корреспонденты передают о том, что по территории было запущено как минимум четыре ракеты по воздушным целям, находящемся в западном направлении от Луганска на Донбассе.

Представитель Народной милиции Луганской народной республики, офицер Андрей Марченко в собственном Telegram-канале написал о том, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS с дальностью стрельбы от 140 до 300 километров. Он уточнил, что расстояние между населенными пунктами Артемовск (Бахмут) и Луганск составляет более 90 км. Он пришел к выводу, что противник применял боеприпасы семейства AFOM.

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