Пушилин: химоружие у Киева упаковано так, что его можно сбрасывать с дронов

Глава ДНР считает, что ситуация близка к решению конфликта силовым способом со стороны Украины.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что химическое оружие у Киева упаковано так, что его можно сбрасывать с беспилотников. Об этом специалист упомянул в рамках интервью для журналистов телеканала "Россия-24". Чиновник думает о том, что Киев никогда не оставлял попыток решить конфликт в регионе силовым методом. Пушилин подчеркнул, что сейчас проблема как никогда близка именно к такому варианту развития событий.

Завезен был изначально антидот, дальше это химическое оружие, причем упаковано оно таким образом, что его возможно сбрасывать и с БПЛА, а такая практика в последние периоды часто применяется со стороны Украины. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что во время расширенного заседании коллегии Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что на Донбассе Вооруженные силы Украины имеют около 120 сотрудников американских ЧВК. Иностранцы нужны Киеву для реализации провокационных мероприятий. Также в Донецкую область якобы транспортированы резервуары, в которых находятся неустановленные химические вещества.

На Украине пригрозили "жечь и стрелять" при выполнении Минских соглашений.

Фото и видео: YouTube / Россия 24