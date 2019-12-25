Пушилин: фамилии виновных в обстреле Донецка "Точкой-У" установлены

Глава ДНР рассказал, что имеется серийный номер ракеты, убившей мирное население Донецка.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что фамилии виновных в ракетном обстреле Донецка комплексом "Точкой-У" со стороны Вооруженных сил Украины установлены. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24". Данные были установлены еще вчера вечером.

Исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... Денис Пушилин, глава ДНР РФ

Напомним, что около Дома правительства в центре Донецка 14 марта силами ДНР была сбита украинская ракета "Точка-У". Жертвами трагедии стал 21 местный житель, еще 36 граждан получили ранения. Денис Пушилин прибыл на место инцидента в тот же день. Он заявил, что ракета ВСУ была снаряжена кассетными боеприпасами.

ДНР обратилась за помощью к России для предотвращения ракетных обстрелов.

Фото: YouTube / Россия-24