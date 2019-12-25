ДНР обратилась за помощью к России для предотвращения ракетных обстрелов

Эдуард Басурин рассказал о том, что ДНР попросил защиты у Министерства обороны рФ.

Представители Донецкой народной республики обратилась за помощью к министерству России для предотвращения случаев ракетных обстрелов, которые происходят на территории ДНР. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Эксперт подчеркнул, что сторона хочет не допустить повторения инцидента с "Точкой-У", которая была отправлена ВСУ и долетела до Донецка.

Наших сил недостаточно, потому что у нас нет такого вида вооружения, чтобы мы могли сбивать на больших высотах или доставать до тех мест, где могут быть эти установки. Но мы обратились за помощью. Эдуард Басурин, глава пресс-службы НМ ДНР

Напомним, что днем 14 марта власти ДНР сообщили прессе о падении в центре города обломков ракеты "Точка-У". Ракета ВСУ несла в себе кассетный заряд. Жертвами трагедии стали 18 человек, которые скончались на месте. Далее еще два человека умерли в больнице от тяжелых ранений. В общей сложности госпитализировано 35 пострадавших.

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Фото и видео: Россия-24

