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МО РФ: ВС России захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников
Сегодня, 10:24
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МО РФ: ВС России захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников

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Игорь Конашенков рассказал о том, что Javelin будут переданы силам ДНР и ЛНР.

В российском министерстве по обороне захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников, размещенный на территории Украины. Такое заявление журналистам на регулярном утреннем брифинге от 15 марта сделал официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор добавил, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ выполнили миссию вечером 14 марта около местного населенного пункта. 

Десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину.

Игорь Конашенков, генерал-майор

Эксперт рассказал прессе о том, что все захваченные противотанковые комплексы Javelin американского производства, как и другое иностранное вооружение передаются Вооруженными силами РФ боевым подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль всей территории Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: javelin, вдв, десант, днр, игорь конашенков, лнр, минобороны, наемники, националисты, неонацисты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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