Игорь Конашенков рассказал о том, что Javelin будут переданы силам ДНР и ЛНР.

В российском министерстве по обороне захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников, размещенный на территории Украины. Такое заявление журналистам на регулярном утреннем брифинге от 15 марта сделал официальный представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор добавил, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ выполнили миссию вечером 14 марта около местного населенного пункта.

Десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину. Игорь Конашенков, генерал-майор

Эксперт рассказал прессе о том, что все захваченные противотанковые комплексы Javelin американского производства, как и другое иностранное вооружение передаются Вооруженными силами РФ боевым подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль всей территории Херсонской области.

Фото и видео: Минобороны России