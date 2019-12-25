Глава ДНР прокомментировал продление на Украине мобилизации и военного положения.

Экономическая ситуация на украинской территории в настоящее время близится к катастрофе. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин. Российский чиновник прокомментировал решение киевского режима продлить всеобщую мобилизацию населения и военного положения.

Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической, поэтому продление военного положения - это попытка законсервировать режим "ручного управления", который уже привел к полной потере субъектности. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что на текущей неделе в понедельник глава Украины Владимир Зеленский внес в местный парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Во вторник, 14 июля, депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения в 20-й раз подряд. Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Известно, что 25 февраля 2022 года глава государства подписал указ о всеобщей мобилизации. Официально президентский срок должностных полномочий политического лидера на Украине закончился 20 мая 2024 года.

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Фото: Telegram / Пушилин Д.В.