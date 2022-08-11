Пушилин: дату референдума о присоединении к России назовут после освобождения ДНР

Глава ДНР рассказал, на чем сейчас фокусируются власти региона.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал журналистам о том, что дату референдума о присоединении региона к России власти назовут после полного освобождения войсками территории ДНР. Соответствующее заявление чиновника опубликовано в видеоролике, размещенном в Telegram-канале "РИА Новостей". Он добавил, что основные усилия сейчас направлены именно на освобождение ДНР.

Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума. Денис Пушилин, глава ДНР

Глава ДНР подчеркнул, что у Донбасса уже есть опыт проведения народного референдума, а также выборов главы республики и местного парламента.

Путин отметил мужество строителей из России, работающих в ДНР и ЛНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости