Глава ДНР рассказал об атаках ВСУ на мирные объекты в регионе.

Интенсивность обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины не снизилась, а армия киевского режима начала свою охоту на сотрудников экстренных служб. Соответствующее заявление губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал в эфире телеканала "Россия-24". Глава нового российского региона отметил, что теперь ВСУ применяет большее количество беспилотников. Воздушные атаки совершаются именно по гражданским объектам: магазинам, рынкам и остановкам общественного транспорта, а не по военным объектам.

КОхота на спасателей, сотрудников скорой медицинской помощи. Это циничные преступления со стороны вооруженных формирований Украины, но они стали характерными последнее время. Денис Пушилин, глава ДНР

Согласно данным УФСБ РФ по ДНР, с 1 января 2024 года специалистам удалось перехватить 1 077 беспилотников противника.

Пушилин предупредил о попытках Украины помешать выборам президента.

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