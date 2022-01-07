Пушилин: ВСУ берегут технику для осеннего "контрнаступа"

Глава ДНР оценил тактику ВСУ по используемой технике на поле боя.

Украинские Вооруженные силы сейчас не используют на фронте поставленную коллективным Западом технику, применяют в небольших количествах только технику советского производства. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики. Денис Пушилин. Российский чиновник предположил, что армия киевского режима может готовиться к своему осеннему контрнаступлению.

Мы видим, что натовскую технику они берегут, или заставляют их беречь. Много затрофеенной техники с нашей стороны натовской. ,А все-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление – последняя попытка перед распутицей. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что ВСУ используют отремонтированную технику советского производства, но и ту - лишь в небольшом количестве. Денис Пушилин не считает, что натовская техника у Киева закончилась, но при этом военнослужащие ВСУ понимают, что сбственные запасы не безграничны.

Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live