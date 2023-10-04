Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска

Глава ДНР рассказал о ситуации на СВО.

Украинские Вооруженные силы после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от города Артемовска. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики. Чиновник пояснил, что на данном направлении ранее фиксировалось некоторое затишье. Ситуация была связан с тем, что противники проводили ротацию сил в регионе, а боевые подразделения из России мешали этой задаче.

Мы видим активизацию действий, опять же по южному флангу. Это пресловутая Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка – вот рубеж, на который они пытаются все-таки выйти, рубеж железной дороги. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что на северном фланге ДНР оперативная обстановка не изменилась. Военнослужащие выполняют поставленные задачи в районе Орехово-Васильевки. Речь идет об удержании позиций и стремлении их улучшить. Ранее ВСУ предприняли безуспешные атаки в районе Клещеевки и Андреевки, но понесли значительные потери в личном составе и технике.

Пушилин: около 500 российских военнослужащих находятся в плену ВСУ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live