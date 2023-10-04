Пушилин: около 500 российских военнослужащих находятся в плену ВСУ

Глава ДНР сравнил ситуацию с военнопленными в России и на Украине.

Около 500 военнослужащих Вооруженных сил России находятся в украинском плену, при этом показатель количества украинских военнослужащих в российском плену в несколько раз выше. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики. Чиновник заметил, что киевское руководство не предоставляет общественности сведения о тех гражданах, которые находятся в плену, поэтому найти данные о пленных людях достаточно сложно.

Российских военнослужащих находится на Украине порядка 500 человек....Цифра несопоставима. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин добавил, что счет украинских военнослужащих в российском плену идет на тысячи. В ДНР пояснили, что украинские военнопленные содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории страны, а не только в новом регионе.

Пушилин сообщил об улучшении российскими силами позиций в районе Андреевки.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live