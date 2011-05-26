Пушилин сообщил об улучшении российскими силами позиций в районе Андреевки

Глава ДНР оценил обстановку на СВО.

Денис Пушилин сообщил об улучшении российскими Вооруженными силами позиций в районе Андреевки. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики. Чиновник пояснил, что военнослужащие смогли увеличить серую зону и улучшить свои позиции в зоне проведения специальной военной операции за минувший день.

Что касается андреевского направления - расширили серую зону. Нашим подразделениям удалось улучшить позиции. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин сообщил о расширении ВС РФ серой зоны на краснолиманском направлении за сутки.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live