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Пушилин сообщил об улучшении российскими силами позиций в районе Андреевки

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Глава ДНР оценил обстановку на СВО.

Денис Пушилин сообщил об улучшении российскими Вооруженными силами позиций в районе Андреевки. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" губернатор Донецкой народной республики. Чиновник пояснил, что военнослужащие смогли увеличить серую зону и улучшить свои позиции в зоне проведения специальной военной операции за минувший день.

Что касается андреевского направления - расширили серую зону. Нашим подразделениям удалось улучшить позиции.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин сообщил о расширении ВС РФ серой зоны на краснолиманском направлении за сутки.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: андреевка, денис пушилин, днр, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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